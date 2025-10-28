Giresun'un ismi değişecek mi? Şehir imza kampanyası başlattı

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, kentin adının değişmesi için imza kampanyasının başlatıldığını ve 113 bin imza toplandığını duyurdu.

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun’un Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlıkların sembolü olan İstiklal Madalyası’nın kente verilmesi için bir imza kampanyası başlattıklarını açıkladı. Kara, yaptığı açıklamada, milli değerlere olan hassasiyetle bir kampanya başlattıklarını belirtti.

"İstiklal mücadelesinin her alanında büyük kahramanlıklar gösteren ecdadımızın hatıralarının yaşatılması ve hak ettikleri İstiklal Madalyaları'nın verilmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir kampanya yürüttüklerini" bildiren Kara, kampanyanın vatandaş nezdinde büyük kabul gördüğünü, bütün siyasi kesimlerin desteğini aldığını anlattı.

Giresun’un işgale uğramamış olmasına rağmen büyük fedakârlıklar yaptığını vurgulayan Kara, "Diğer iller topraklarını kurtarmak için mücadele ederken Giresunlular, vatanın tamamı için savaştı. Ancak buna rağmen kahramanlıklarını anlatmakta geciktik, hatta zaman zaman itham altında kaldık" diye konuştu.

TOPLAM 113 BİN İMZA TOPLANDI

Kampanyanın geldiği son durumu da paylaşan Kara, şöyle devam etti:

"Afyon’daki şehitler töreninin ardından Giresun’da başlattığımız kampanyayı Türkiye geneline ve yurt dışına yaydık. ABD ve Avrupa’daki Giresunlulara da ulaştık. İstanbul, Gebze, Gemlik, Yalova ve Bursa’da toplantılar ve konferanslar düzenledik. Büyük ilgi gördük. Şu anda web sitesinden başlatılan ‘Yiğit Giresun’ kampanyasında yaklaşık 68 bin 500 imzaya ulaştık. Ayrıca elimizde 45 bin civarında ıslak imza var. Hedefimiz yılbaşına kadar 200 bin imzayı geçmek ve güçlü bir şekilde Meclis’e gitmek."

"KENTE ÖZGÜVEN KAZANDIRACAK"

Kara, kampanyanın sadece sembolik bir anlam taşımadığını, aynı zamanda Giresun’da uzun zamandır görülmeyen bir birliktelik ruhu yarattığını ifade ederek, “Giresun, İstiklal Madalyası’nı ve ‘Yiğit Giresun’ unvanını aldığında yıllardır süregelen ‘bizim hakkımız yeniyor’ psikolojisinden kurtulacak, özgüven kazanacak. Bu kampanya, uzun zamandır bir araya gelemeyen kurum ve dernekleri birleştirdi. Bundan sonra Giresun-Gümüşhane tren yolu, Güney Çevreyolu, Şebinkarahisar-Suşehri duble yolu gibi projelerde de bu birliktelik bize güç kazandıracak" dedi.

Giresun toplam nüfusu 448.400'dür. 06 Şubat 2024 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle Giresun'un 16 ilçe, 24 belediye, bu belediyelerde 199 mahalle ve ayrıca 553 köy vardır.

