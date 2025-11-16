Sivas beyaza büründü 46 köyle bağlantı koptu

Sivas'ta iki gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, şehir genelinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan yağış sonrası, çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

YOLLAR KAPANDI

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, en çok yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar birikintileri nedeniyle Koyulhisar ve Hafik ilçeleri başta olmak üzere, bu ilçelere bağlı köy ve mezralardan oluşan toplam 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yolların kapanmasının ardından Sivas İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri harekete geçti. Ekipler, kapalı olan köy ve mezra yollarını en kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için bölgede yol temizleme çalışmalarını başlattı.