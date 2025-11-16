Sivas beyaza büründü 46 köyle bağlantı koptu

Yayınlanma:
İki gündür aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı Sivas'ı esir aldı. Özellikle yüksek kesimlerdeki Koyulhisar ve Hafik ilçelerine bağlı 46 köy ve mezraya ulaşım tamamen kesilirken, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için seferber oldu.

Sivas'ta iki gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, şehir genelinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan yağış sonrası, çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

YOLLAR KAPANDI

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, en çok yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar birikintileri nedeniyle Koyulhisar ve Hafik ilçeleri başta olmak üzere, bu ilçelere bağlı köy ve mezralardan oluşan toplam 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yolların kapanmasının ardından Sivas İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri harekete geçti. Ekipler, kapalı olan köy ve mezra yollarını en kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için bölgede yol temizleme çalışmalarını başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

