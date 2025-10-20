Sitenin bahçesinde yumruklar havada uçuştu: 4 kişi hastanelik oldu

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da bir sitenin bahçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da bir sitenin bahçesinde iki grup arasında kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavgada tekmeler yumruklar havada uçuşurken çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Doğukent Mahallesi’nde bir sitenin bahçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

sanliurfada-sitede-kavga-4-yarali-vid-972415-288761.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

sanliurfada-sitede-kavga-4-yarali-vid-972419-288761.jpg
Kavga çevrede paniğe sebep oldu. Çevrede bulunan mahalle sakinleri de kavgayı endişeyle izledi.

sanliurfada-sitede-kavga-4-yarali-vid-972418-288761.jpg

sanliurfada-sitede-kavga-4-yarali-vid-972416-288761.jpg

sanliurfada-sitede-kavga-4-yarali-vid-972421-288761.jpg

sanliurfada-sitede-kavga-4-yarali-vid-972423-288761.jpg

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Polis tarafları ayırırken, kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

