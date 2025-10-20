Sitenin bahçesinde yumruklar havada uçuştu: 4 kişi hastanelik oldu
Şanlıurfa’da bir sitenin bahçesinde iki grup arasında kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavgada tekmeler yumruklar havada uçuşurken çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Doğukent Mahallesi’nde bir sitenin bahçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavga çevrede paniğe sebep oldu. Çevrede bulunan mahalle sakinleri de kavgayı endişeyle izledi.
4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Polis tarafları ayırırken, kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.