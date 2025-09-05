Şanlıurfa'da otobüs şoförünü bıçaklamıştı: Antalya'da yakalandı

Şanlıurfa'da otobüs şoförü Mehmet Kaymaz'ı önünü keserek bıçaklayan S.K. Antalya'da yakayı ele verdi. 26 yaşındaki adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNÜNÜ KESTİKLERİ ŞOFÖRE SALDIRDILAR

2 Eylül Salı günü seyir halindeki halk otobüsünün şoförü Mehmet Kaymaz'ın önü içinde 2 kişi bulunan otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen S.K., eline aldığı bıçakla otobüs şoförüne saldırarak kolundan yaraladı. Araçtaki diğer kişi ise otobüsün camına vurarak saldırdı.

Saldırı sırasında direksiyon başında bulunan Kaymaz, gaza basarak olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekiplerinden yardım isteyen Kaymaz ambulansla hastaneye gönderildi.

ANTALYA’DA YAKALANDI

Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın S.K. olduğunu belirledi.

Şüphelinin Antalya’da bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler şüpheliyi Antalya'da gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.