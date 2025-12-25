Site inşaatı kazısından çıktı! Ekipler bölgeye akın etti

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan site inşaatı için sabah saatlerinde kazı çalışması başlatıldı. Müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yaptığı sırada, mezarlar ve testiler gördü.

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait

KAZI DURDURULDU!

Bunun üzerine kazı durdurulurken jandarma ekiplerine haber verildi. İnşaat alanına intikal eden jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gönderildi.

KAZIDA TARİHİ ESERLER BULUNDU!

Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerde tarihi eser olduğu belirtilen mezar parçaları ile insan kemikleri bulundu. İnceleme yapılmak üzere eserlerden numune alınırken, inşaatın yapıldığı Yeniceköy Mahallesi’nin Ermeni yerleşim bölgesi olduğu ifade edildi.