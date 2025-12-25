Site inşaatı kazısından çıktı! Ekipler bölgeye akın etti

Site inşaatı kazısından çıktı! Ekipler bölgeye akın etti
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında mezar kalıntıları ve insan kemikleri bulundu. Buluntuların tarihi eser niteliğinde olduğu bildirildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan site inşaatı için sabah saatlerinde kazı çalışması başlatıldı. Müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yaptığı sırada, mezarlar ve testiler gördü.

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya aitÜç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait

KAZI DURDURULDU!

Bunun üzerine kazı durdurulurken jandarma ekiplerine haber verildi. İnşaat alanına intikal eden jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gönderildi.

site-insaati-kazisinda-mezar-kalintilari-1079620-320417.jpg

KAZIDA TARİHİ ESERLER BULUNDU!

Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerde tarihi eser olduğu belirtilen mezar parçaları ile insan kemikleri bulundu. İnceleme yapılmak üzere eserlerden numune alınırken, inşaatın yapıldığı Yeniceköy Mahallesi’nin Ermeni yerleşim bölgesi olduğu ifade edildi.

Kaynak:DHA

Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
Türkiye
Parti yöneticisi benzincideki kasiyeri tehdit etti: Korumaya MHP'liler geldi
Parti yöneticisi benzincideki kasiyeri tehdit etti: Korumaya MHP'liler geldi
Adli Tıp, Murat Çalık için bir kez daha ‘cezaevinde kalabilir’ dedi: Düzenli kontroller sürüyormuş!
Adli Tıp, Murat Çalık için bir kez daha ‘cezaevinde kalabilir’ dedi: Düzenli kontroller sürüyormuş!
Terör saldırısı tehlikesi Meclis gündeminde! Yerlikaya’ya 14 IŞİD sorusu
Terör saldırısı tehlikesi Meclis gündeminde! Yerlikaya’ya 14 IŞİD sorusu