Şişli’de dehşet anları! Yol verme kavgasında 2 kişiyi bıçakladı
İstanbul’un Şişli ilçesinde, trafikte yaşanan yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli 2 kişiden biri, minibüste bulunan Abdülhamit Han A. (18) ve A.K.’yi (17) bıçakla yaralarken o anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren Şafak B. tutuklanırken motosikleti kullanan Ferhat Sefa Ö. serbest bırakıldı.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı İzzetpaşa Mahallesi’nde, 11 Kasım Salı günü meydana gelen olayda trafikte seyir halindeyken minibüs sürücüsü Abdülhamit Han A. ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyürken motosikletin arkasında bulunan Şafak B., cebinden çıkardığı bıçakla minibüs sürücüsü Abdülhamit Han A.’yı kolundan, yanında bulunan A.K.’yi ise kalbinin altından bıçakladı.

2 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI!

Yaralanan A.K., can havliyle koşarak sokağa girerken Şafak B. de bir süre peşinden geldi. Daha sonra motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö.’nün yanına dönen saldırgan, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise, güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı Abdülhamit Han A. ve A.K.’ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 2 genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI, SÜRÜCÜ SERBEST!

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin motosikletli 2 kişi olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen Şafak B. ve Ferhat Sefa Ö., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şehir magandası trafiği birbirine kattı! “Canım sıkkın” diyerek motosikletliyi darbettiŞehir magandası trafiği birbirine kattı! “Canım sıkkın” diyerek motosikletliyi darbetti

Gözaltına alınan şüphelilerden Şafak B., 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö. ise adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayda kullanılan bıçağa polis ekipleri tarafından el konuldu.

