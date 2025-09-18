Şişli ve Beşiktaş'ı soyup soğana çeviren hırsızları polis suç üstü yakaladı! Kovalamaca kamerada

Şişli’de bir binanın klima motorunu çalmaya çalışan iki kişi, polis kovalamacasıyla yakalandı. Zanlıların aynı gün Beşiktaş’ta bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı belirlendi. Olay ve kaçış anları kameraya yansıdı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 31 Ağustos Pazar günü yaşanan olayda, çekçek aracıyla sokağa gelen iki kişi, bir binanın duvarındaki klima motorunu sökmeye başladı.

O sırada devriye gezen polis ekiplerini fark eden şüpheliler, klima motorunu bırakıp kaçmaya çalıştı.

istanbul-sislide-klima-motorunu-calma-918541-272946.jpg

Yaşanan kovalamaca bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin panik anları ve polisten kaçışları net bir şekilde görüldü.

istanbul-sislide-klima-motorunu-calma-918537-272946.jpg

BEŞİKTAŞ'I SOYUP ŞİŞLİ'YE GELMİŞLER

Polisin yaptığı incelemelerde, yakalanan E.K. ve O.K’nin aynı gün Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin burada bir spiral makinesi, iki top elektrik kablosu, bir petek ve bir kombi çaldıkları tespit edildi. Bu hırsızlık da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” ile “açıktan hırsızlık” suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

