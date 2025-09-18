Şişli ve Beşiktaş'ı soyup soğana çeviren hırsızları polis suç üstü yakaladı! Kovalamaca kamerada

İstanbul'un Şişli ilçesinde 31 Ağustos Pazar günü yaşanan olayda, çekçek aracıyla sokağa gelen iki kişi, bir binanın duvarındaki klima motorunu sökmeye başladı.

Sokağa bırakan yandı: 3 milyon lira ceza kesildi

O sırada devriye gezen polis ekiplerini fark eden şüpheliler, klima motorunu bırakıp kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin panik anları ve polisten kaçışları net bir şekilde görüldü.

BEŞİKTAŞ'I SOYUP ŞİŞLİ'YE GELMİŞLER

Polisin yaptığı incelemelerde, yakalanan E.K. ve O.K’nin aynı gün Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin burada bir spiral makinesi, iki top elektrik kablosu, bir petek ve bir kombi çaldıkları tespit edildi. Bu hırsızlık da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” ile “açıktan hırsızlık” suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.