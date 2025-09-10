Sokağa bırakan yandı: 3 milyon lira ceza kesildi

Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, uygunsuz şekilde atık eşya ve moloz bırakanlara yönelik denetimlerini artırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak 3 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde yürüttüğü sokak denetimlerinde uygunsuz şekilde kaldırım ve caddeye atık eşya bırakan kamyonet şoförlerine “Kabahatler Kanunu” kapsamında toplam 20 bin lira idari para cezası kesti.

3 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler, 3 Eylül'de Gülbahar Mahallesi Şekerciler Sokak’ta bir kamyonetten kaldırıma uygunsuz şekilde atık eşya bırakıldığını belirledi. Zabıta ekipleri, kamyonet şoförüne 8 bin lira ceza uyguladı.

8 Eylül'de de Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı’nda bir kamyonetten caddeye atık eşya bırakıldığı belirlendi. Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesi gereğince kamyonet şoförüne 12 bin lira ceza kesildi.

Şişli Belediyesi’nin verilerine göre, 1 Ocak – 9 Eylül 2025 tarihleri arasında çevreyi kirletenlere yönelik yapılan denetimlerde 586 kişiye yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası kesildi.

SOKAĞA BIRAKAN YANDI

Belediye yetkilileri, kullanılmayan ev eşyaları ve tadilat atıklarının (moloz) Şişli Belediyesi tarafından belirlenen günlerde düzenli olarak toplandığını hatırlattı. Vatandaşların atık bırakmadan önce 444 31 12 Çözüm Merkezi’ni arayarak bilgi vermesi gerektiği vurgulandı.

Belirlenen günler dışında izinsiz bırakılan atıklarla ilgili idari para cezası uygulanacağı da açıklandı.