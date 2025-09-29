Sırtına isabet eden mermiyle yaralanmıştı! Feci olayda 1 gözaltı

Tokat’ın Erenler Mahallesi Erenler Caddesi’nde meydana gelen olayda, Mert Akbulut (21) motosikletiyle giderken sırtında bir sıcaklık ve acı hissetti. Bunun üzerine caddede bulunan 112 Acil Sağlık ambulans bekleme noktasına giderek motosikletini park eden Akbulut, zincir koptuğunu düşünerek sağlık görevlilerinden yardım istedi.

Acil tıp teknisyenleri ise Akbulut’un mermiyle yaralandığını fark ederek Akbulut’a ilk sağlık müdahalesini yaptı. Akbulut, daha sonra Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Durumun ihbar edilmesi üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ekipler bölgede mermi çekirdeği ararken yapılan araştırmalarda, mermi çekirdeği yaralının tişörtünün içinde bulundu. Ekipler, silahı ateşlediği şüphesiyle B.İ. isimli kişiyi gözaltına aldı.

Yürürken sırtına mermi isabet etti!

SİLAH KRİMİNAL LABORATUVARA GÖNDERİLDİ!

B.İ. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken B.İ.’nin silahı, yaralıdan çıkan kurşun çekirdeğiyle birlikte kriminal laboratuvara gönderildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.







