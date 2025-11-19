Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 4 kuş tedavi altına alındı

Yayınlanma:
Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 2 farklı türden 4 kuş, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Şırnak merkez ve Uludere ilçesi kırsalında, puhu ve kerkenez kuşları, vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yaralı ve bitkin halde bulundu.

Yurttaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.

sirnakta-yarali-ve-bitkin-bulunan-4-kus.jpg

TEDAVİLERİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINACAK

İhbar üzerine bölgeye DKMP İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürüldü.

Kuş kaçakçılarına yüz binlerce liralık cezaKuş kaçakçılarına yüz binlerce liralık ceza

Kuşlar, buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.​​​​​​

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Kürşat'ın öldüğü kazada TIR şoförünün serbest bırakılmasına itiraz
Kürşat'ın öldüğü kazada TIR şoförünün serbest bırakılmasına itiraz
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada