Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 4 kuş tedavi altına alındı

Şırnak merkez ve Uludere ilçesi kırsalında, puhu ve kerkenez kuşları, vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yaralı ve bitkin halde bulundu.

Yurttaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.

TEDAVİLERİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINACAK

İhbar üzerine bölgeye DKMP İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürüldü.

Kuşlar, buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.​​​​​​