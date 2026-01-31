Şırnak'ta minibüs takla attı: 2 ölü 6 yaralı var!

Kaza, sabah saat 07.00 sularında Cizre ilçesi Yolaçan köyü mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin istikametinden Cizre yönüne seyir halinde olan minibüs, bölgedeki yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulup takla attı.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yol kenarına devrilen araçtaki 8 yaralıyı kurtarmak için bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar; ambulanslarla Cizre, İdil ve Silopi devlet hastanelerine nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'si, doktorların yoğun çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin naaşları otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi ve sürücü kusurunun incelenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Diğer 6 yaralının tedavilerinin ise hastanelerde sürdüğü bildirildi.