Dilovası faciasında acılar tazeyken korkutan haber geldi! Bir emekçi yaralandı

Yayınlanma:
Kocaeli'nin Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının laboratuvarında, boya analizi yapıldığı sırada meydana gelen parlama sonucu elinden ve yüzünden yaralanan işçi İ.K., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında boya analizi yapıldığı sırada meydana gelen parlama sonucu bir işçi yaralandı.

LABORATUVARDAKİ ANALİZ SIRASINDA YAŞANDI

Olay, Dilovası OSB'de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının laboratuvar bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boya analizi işlemi gerçekleştirildiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama yaşandı. Parlamanın etkisiyle laboratuvarda çalışan işçi İ.K.’nin el ve yüz bölgesinde yanıklar oluştu.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi İ.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, parlamanın kesin nedenini belirlemek amacıyla fabrikada inceleme başlattı.

3'ü çocuk 7 işçi yanarak ölmüştü: Dilovası iddianamesi tamamlandı3'ü çocuk 7 işçi yanarak ölmüştü: Dilovası iddianamesi tamamlandı

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA 7 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kocaeli Dilovası'nda 8 Kasım 2025’te Ravive Kozmetik ve Lykke Kozmetik’in dolum atölyesinde patlama meydana gelmiş, 3'ü çocuk olmak üzere 7 işçi hayatını kaybetmişti.

