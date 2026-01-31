İstanbul'da evleri soyan hırsız 120’nci kez yakalandı

Bayrampaşa’da iki hırsız, evlerden çaldıkları altınları bozdururken güvenlik kameralarına yakalandı. Şüphelilerden biri 100, diğeri 119 kez gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde 16 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında, iki şüpheli girdikleri bir evden ziynet eşyalarını çaldı. Olayı polise bildiren S.U., evinde 2 altın bilezik, 2 altın yüzük ve 2 altın kolyenin çalındığını bildirdi.

istanbul-bayrampasada-evlere-giren-hi-1142827-339341.jpg​​​​​​​Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin hızlı hareket ederek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Polis ekipleri çevrede yaptığı incelemede, çalınan altınların bozdurulduğu kuyumcuyu tespit etti. Bu anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.istanbul-bayrampasada-evlere-giren-hi-1142829-339341.jpg​​​​​​​

ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.C. (36) ve S.C. (26) gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, 36 yaşındaki S.C.’nin daha önce 100, diğer şüphelinin ise 119 kez polise yakalandığı tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

