İstanbul'da evleri soyan hırsız 120’nci kez yakalandı

İstanbul Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde 16 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında, iki şüpheli girdikleri bir evden ziynet eşyalarını çaldı. Olayı polise bildiren S.U., evinde 2 altın bilezik, 2 altın yüzük ve 2 altın kolyenin çalındığını bildirdi.

Taksiden 15 bin TL çalan kadın tutuklandı: Hırsızlık anı kamerada

​​​​​​​Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin hızlı hareket ederek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Polis ekipleri çevrede yaptığı incelemede, çalınan altınların bozdurulduğu kuyumcuyu tespit etti. Bu anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. ​​​​​​​

ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.C. (36) ve S.C. (26) gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, 36 yaşındaki S.C.’nin daha önce 100, diğer şüphelinin ise 119 kez polise yakalandığı tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.