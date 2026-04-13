Şırnak’ta IŞİD operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı 5'i serbest

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü IŞİD’e finansal destek sağlayan ve eleman temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından 9 Nisan’da Şırnak ve Kocaeli’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 5, Silopi ilçesinde 2, İdil ilçesinde 1 ve Kocaeli’nde 1 olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde detaylı aramalar gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, bu tüfeklere ait 55 kartuş ile çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.