IŞİD operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

OPERASYONLA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, terör örgütü IŞİD'e üye oldukları ileri sürülen C.S. ve A.A.'yı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

MAHKEME 2 ŞÜPHELİ İÇİN DE TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bahsi geçen operasyon İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde yaşanan terör saldırısının yankılarının sürdüğü dönemde gerçekleşti.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

