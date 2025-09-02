Şırnak yangını 8 saatin ardından kontrol altında!

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Şırnak’ta, Bestler Dereler Bölgesi Uğurtepe mevkisinde bulunan ormanda saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA!

Şırnak’ın Bestler Dereler Bölgesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda 8 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

