Şırnak yangını 8 saatin ardından kontrol altında!

Şırnak’ta, Bestler Dereler Bölgesi Uğurtepe mevkisinde bulunan ormanda saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA!

Şırnak’ın Bestler Dereler Bölgesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda 8 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Üsküdar'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Yangın kabusu bitmiyor: 2 şehir alev alev yanıyor!