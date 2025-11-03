Sinop'ta deniz kara ile buluştu! Tekne yan yattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe uyarılarda bulunduğu Sinop'ta sabah saatlerinde fırtına ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

Sahile vuran dalgalar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, bir tur teknesi de yan yattı.

SİNOP'TA FIRTINA KAPTANLARI ETKİLEDİ

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar ve fırtına nedeniyle Karadeniz’de metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar sahil şeridini vurdu. Balıkçılar, can ve mal güvenliği için denize açılmazken, teknelerini güvenli limanlara çekti.

Meteorolojiden saatli sağanak uyarısı

TUR TEKNESİ YAN YATTI

Kaleyazısı Mahallesi Karadeniz Sokak mevkisinde kıyıya bağlı bir tur teknesi, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle yan yattı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bazı küçük teknelerin de hasar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, fırtınanın deniz trafiğini ve balıkçılığı olumsuz etkilediğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava koşullarının ilerleyen saatlerde normale dönmesinin beklendiği öğrenildi.