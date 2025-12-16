Sinem'i 42 kez bıçaklayan erkeğe mahkemeden tarihe geçecek karar! Tek bir indirim uygulanmadı

NİLAY ABDAL / HALKTV.COM.TR - ÖZEL HABER

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, Enver Dönmez isimli saldırgan, 10 yıllık eşi Sinem Dönmez’i çocuğunun gözleri önünde, aracın içinde defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadının çığlıklarını duyarak olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan Sinem Dönmez, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken 3 ameliyat geçirdi ve yaşama tutundu.

ADLİ TIP RAPORU 42 YERİNDEN BIÇAKLANDIĞINI ORTAYA KOYDU!

Olay günü, Sinem Dönmez’in 27 yerinden bıçaklandığı belirtilmişti. Olaya ilişkin, Kırıkhan Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Adli Tıp raporunda, Dönmez’in 42 bıçak darbesiyle yaralandığı ortaya konuldu. Hazırlanan raporda, “Genel adli muayene raporu ve olay sonrası çekilen fotoğraflarda 42 (kırkiki) adet yaralanma mevcut olup bunlardan 31 (otuzbir) tanesinin kesi özellikleri taşıdığı dolayısıyla kesici/delici alet yaralanması ile uyumlu olduğu, 11 (onbir) tanesinin sıyrık şeklinde tarif/ tespit edildiği, bu sıyrıkların 6 (altı) tanesinin kesici alet ile oluşabileceği ancak kesin/ net ayrım yapılamadığı, 5 (beş) tanesinin sıyrık özelliği taşıdığı” ifadelerine yer verildi.

“İSTESEM ONU ÖLDÜREBİLİRDİM”

Kırıkhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Aralık günü görülen karar duruşmasında, “Eşe ve Kadına Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçuyla yargılanan Enver Dönmez, savunmasında “Olay olmadan önce eğlence parkına giderken eşim ile yürürken sorunlarımızı konuştuk, evliliğin bu şekilde gittiğini konuştuk eşim bunları söylememektedir. Bir insan madde bağımlısı olur ancak böyle bir işe başvurur ya da intihar seviyesine gelir böyle bir eylem yapar, eşim el ele kol kola bir şey olmamış gibi yansıtmaktadır, ben mağdurun bacaklarına vurdum, bana karşı koyunca eline bıçak değdi, kendisini öldürme kastım yoktu, kendisini emniyet kemeri takılıydı, tek hamleyle istesem onu öldürebilirdim. Eşim neredeyse benim yarım kilomdur, ben eşimin iki katı ebatta birisiyim, isteseydim bunu rahatlıkla gerçekleştirebilirdim, benim adıma kayıtlı iki adet taşıma ruhsatlı silahım vardır, eğer bunu planla gece 4-5'te en savunmasız olduğu anda kendisinin yaşamına son vermek olmaz mıydı?” ifadelerini kullandı.

“Bu üzücü olaydan en az ben de mağdur oldum, bunu bilmenizi istiyorum” ifadelerini öne süren Enver Dönmez, “Ayağımda şu anda doku ve his kaybı var, raporlarım mevcuttur. Bazı işlerimi koltuk değneğim ile işlerimi görüyorum, ayağımda kalıcı hasar olduğunu düşünüyorum. 8 aydır tutukluyum, çocuklarım ile görüşmek istiyorum ama katılan buna izin vermiyor, çocuklarımı 8 aydır görmüyorum. Yaşadığım olaydan dolayı özgürlüğümden de mahrum kaldım, mağdurum. 14 yıllık kamu personeliyim, sabıkam yoktur, herhangi bir olaya girmedim, aldığım para cezası yoktur, insanlarla toplum içerisinde barış ile geçinen birisiyim. Benim eşimi öldürmeye yönelik bir kastım olmadı, oluşmadı. Bunu samimi olarak söylüyorum. Adalete ve hukuka inancım tamdır, takdir yüce heyetinizindir. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." sözlerini sarf etti.

“ÇOCUKLARI DÜŞÜN DEMEME RAĞMEN”

Sinem Dönmez ise, mahkeme verdiği beyanında olay anını şu ifadelerle aktardı:

“Eşim sol elini sallayarak sağ eli arkasına saklı şekilde arabaya yöneldi, arabaya biner binmez beni bıçaklamaya başladı, ben o an ne yaptığına anlayamadım, bana bu esnada bana bir şey söylemedi, koltuğa oturur oturmaz bıçaklamaya başladı, bu durumu anlamam elindeki bıçağı görünce anladım. Emniyet kemerim takılıydı, boğazıma doğru bıçak darbeleri vurmaya başladı, emniyet kemerimi açıp kaçamadım o esnada boğazımı bıçak darbelerinden korumaya çalışıyordum, o esnada 4 yaşındaki oğlum da arabadaydı. Gözleri ile boğazıma bakıyordu, boğazımı kesmeye çalışıyordu oğlumuz hiç susmuyordu anne ve baba diye çığlıkları ile arabayı inletti, ben eşime dur yapma Enver, çocukları düşün dememe rağmen eşim beni sadece hızlı hızlı bıçaklıyordu, çocuğumun çığlıkları benim söylemlerime rağmen hiçbir saniye bir boş geçmeden beni bıçaklamaya arka arkaya devam etti.”

“EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM”

Sinem Dönmez, sözlerinin devamında “Jandarma geldiğinde bile eylemine devam ediyordu, kadını bırak demelerine rağmen devam ediyordu, jandarma gelmeseydi beni son nefesime kadar ölmemi bekleyecekti. Ben hayatta olmasaydım namusuma iftirasını açıklayamayacaktım. Bu olayın bu duruma gelmesi eşimin kıskançlık krizleri ve kafasında kurduğu şeylerdir. Şikayetim devam ediyor. Beni en savunmasız halimde çocuğumun önünde canavarca hisle öldürmeye çalışan Enver Dönmez'in en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR ÇIKTI!

Mahkeme heyeti, emsal bir karara imza atarak sanık Enver Dönmez hakkında, “eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca, sanığın eylemini ısrarla sürdürmesi, kolluğun sanığın eylemini ancak silahla müdahale ederek durdurabilmesi ve suçun küçük bir çocuğun gözleri önünde işlenmesine dikkat çeken mahkeme, sanığa üst sınırdan 20 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Sanığa, hiçbir indirim uygulanmadı.

