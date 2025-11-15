Sındırgı'da deprem!

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11.46'da meydana gelen deprem yerin 12.11 kilometre derininde gerçekleşti.

KANDİLLİ DE DUYURDU!

Kandilli Rasathanesi'nin de açıkladığı verilere göre depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.

Saat 11.46'da meydana gelen deprem 9.1 kilometre derininde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

