Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48’de merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5.9 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler doğrultusunda deprem sırasında “atlama ve düşme” gibi nedenlerden dolayı 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ünün hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Son Dakika | Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

Sındırgı'da 6 dakika arayla depremler!

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Depreme ilişkin yurttaşların endişeli bekleyişi sürerken Sındırgı'da sabah saat 08.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.