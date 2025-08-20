Sındırgı depreminin ardından korkutan uyarı!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalar sürüyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bu büyüklükte depremin sebebiyet vermeyeceği artçı sarsıntılar yaşanıyor” diyen Alan, 729 binanın hasar görmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yeni yerleşimler için yer çalışmalarına başladığını belirterek, bunun öncesinde mutlaka ayrıntılı jeolojik, jeoteknik ve jeofizik çalışmaların yapılması gerektiğini, aksi taktirde bugün yapılacak binaların olası depremde çökebileceğini belirtti.

Depreme kaynaklık eden fayın Akşehir’den başlayıp Sındırgı’ya kadar devam eden fay zonunda bulunduğunu ifade eden Alan, "Ancak bu depremden sonra bu büyüklükte depremin sebebiyet vermeyeceği artçı sarsıntılar yaşanıyor. Odak nokta çözümlerine bakıldığında bölgedeki farklı nitelikteki fayların da deprem üretmeye başladığına ilişkin tespitler söz konusu. Bu da şundan kaynaklanıyor; o bölge Batı Anadolu’nun iç kısmıyla bizim jeolojik olarak 'İzmir, Balıkesir zonu' olarak tanımladığımız bir sistemin karşılaştığı noktaya denk geliyor. Geçmişte de ufak çaplı depremler söz konusu oluyordu ama bu 6,1’lik depremin ardından o bölgenin tektonik yapısının tekrar ele alınmasına ihtiyaç var. Çok sayıda fay kırılıyor o bölgede şu an" dedi.

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Daha büyük deprem oluşmasını beklemediklerini söyleyen Alan, "Ama geçmişte Gediz depremi, Simav depremi gibi depremler var. 1970’li yıllarda 7 ve üzeri depremler yaşandı. Geçmişte yine bu fayın uzantısı Afyonkarahisar’ın Sultandağı ve Çay ilçesinde deprem meydana gelmişti 2002 yılında. Yani Konya’dan başlayıp batısından Sındırgı’ya kadar uzanan fay zonunun bir parçası burası. Umut ediyorum daha büyük deprem oluşturmaz ama mart ayından beri Simav fay zonunun güneydoğu ucunda bir aktivite söz konusuydu. Simav-Naşa fay zonu üzerinde epey bir sismik hareketlilik söz konusuydu. 4,6, 4,2 oralarda da oldu ama 3 ay sonra batı kesiminde 6,1 büyüklüğünde bir deprem oldu” açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'U TETİKLER Mİ?

Yaşanan bu depremlerin beklenen İstanbul depremini direkt olarak tetiklemeyeceğini söyleyen Alan,

“6,1’lik bir deprem bütün dünyada orta büyüklükte, hatta küçük bile sayılabilecek bir deprem. Gelişmiş ülkelerde bu boyuttaki bir deprem hemen hemen hiç hasar vermiyor. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı açıklamada yapılan hasar tespit çalışmalarında 729 binanın yıkıldığı veya ağır hasar gördüğünü açıkladı. Bu da aslında küçük depremlerde dahi bile ülkemizde önemli bir kayıpla yaşandı, 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.

YENİ YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Bu bölgede, yani Balıkesir Sındırgı Savaştepe bölgesinin jeoloji ve tektonik yapısının aydınlatılmasına ihtiyaç var. AFAD Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MTA Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK gibi kuruluşların ortaklaşa bu bölgenin jeofizik yöntemler de kullanılarak ayrıntılı olarak jeolojisi ve tektonik yapısının incelenmesi ve yeni bir bakış açısıyla yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Aksi taktirde orada 729 bina hasar gördü. Bakanlık da burada yeni yerleşim yeri için yer çalışmalarının başladığını duyurdu. Bir ay sonunda da konutların yapılacağını söyledi. Yer seçim çalışmalarına başlamadan mutlaka ayrıntılı jeolojik, jeoteknik ve jeofizik çalışmalar yapıldıktan sonra bu bölgenin tektonizması aydınlatıldıktan sonra yer seçimi çalışmalarının başlaması gerektiğini düşünüyorum. Aksi taktirde bugün yaptığımız binalar birkaç yıl sonra olası bir depremde çökebilir, orada da can ve mal kayıpları yaşayabiliriz. Orada da bu konuya dikkat etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.