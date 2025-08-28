İstanbul'da spor kulübünün başkanı başından vuruldu

Yayınlanma:
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, maç izlediği kafede vuruldu.

Çekmeköy’de bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısında saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede başından vuruldu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

istanbul-cekmekoyde-silahli-saldiriya-884756-262890.jpg

Olayı gören Bekir Kaya, "Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

