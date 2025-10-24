Silahların konuştuğu kavgaya 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde 21 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralanmıştı.

İki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü

7 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak "kasten öldürülmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alınan Z.K., Ö.K. ve B.G. tutuklanırken, diğer dört şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Şanlıurfa’da taş, sopa ve silahlı kavga: 6 yaralı

NE OLMUŞTU

Kemalpaşa Mahallesi Halkevi mevkiinde meydana gelen silahlı kavgada H.S. ve O.C. isimli kişilerin yaralandığı, olayın ardından başlatılan soruşturmanın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütüldüğü bildirilmişti, bu kapsamda son olarak 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.