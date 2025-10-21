Şanlıurfa’da taş, sopa ve silahlı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da çıkan tartışmada iki komşu aile taş, sopalarla kavga etti. Silhaların da kullanıldığı kavga sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyüpkent Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen nedenle iki komşu arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, her iki ailenin diğer fertlerinin de katılmasıyla taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çocukların kavgası ölümle bitti! 14 yaşındaki katilden şaşırtan ifadeÇocukların kavgası ölümle bitti! 14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade

KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu kavgada tarafları ayırmak için çevredekiler uzun süre çaba gösterdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Yaralanan 6 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

sanliurfada-komsularin-kavgasi-6-yaral-974393-289357.jpg

2 ÇOCUK ELEKTRİK PANOSUNUN ARKASINA SAKLANDI

Öte yandan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine taş ve sopalarla vurduğu ve arada kalan 2 çocuğun, kendilerini korumak için elektrik panosunun arkasına saklandığı görüldü.

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıs tutuklandı: Dövülüp özür videosu çektirildiRojin Kabaiş'e hakaret eden şahıs tutuklandı: Dövülüp özür videosu çektirildi

Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

