Çocukların kavgası ölümle bitti! 14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade

Olay, önceki gece geç saatlerde Ahmet Erseven Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat ile 14 yaşındaki Y.K. arasında "laf atma" meselesi yüzünden bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, yaşanan arbede sırasında Y.K., yanında taşıdığı bıçakla Hakkı Eren Kubat’ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ağır yaralanan Kubat, kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hakkı Eren Kubat, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kubat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından toprağa verildi.

"AİLEME LAF ATILDI ÖFKELENDİM"

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Y.K., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Y.K.'nın, arkadaşının ölümünden dolayı üzgün olduğunu belirttiği öğrenildi. Y.K.'nın ifadesinde, olay günü ailesine yönelik laf atılması nedeniyle öfkeye kapıldığını ve bu nedenle Kubat'ı bıçakladığını söylediği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 14 yaşındaki Y.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.