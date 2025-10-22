İki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir alkollü eğlence mekanında başlayan tartışma, dışarıya taşarak silahlı bir kavgaya dönüştü ve iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki Halkevi mevkisinde gerçekleşti. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşletmenin dışına taşan kavga sırasında kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu O.C. ve H.S. isimli iki kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

