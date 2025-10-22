Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi: Karşı şeride geçip gelen araca çarptı!

Yayınlanma:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Murat Tunçeli (50), geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, kazada yaşamını yitirdi.

Olay, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Terminal Caddesi mevkisinde meydana geldi. Murat Tunçeli (50) yönetimindeki 16 BOM 687 plakalı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce kimliği belirlenemeyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşı şeritten gelen iki çekici araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tunçeli ve aynı araçta bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir yaralı, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Murat Tunçeli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçtaki diğer yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

