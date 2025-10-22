Mobilya imalathanesinde korkutan yangın!

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İmalathanede yangın: Kurtulmak isterken yere düştülerİmalathanede yangın: Kurtulmak isterken yere düştüler

AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLADI

Yangın saat 20.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 29'uncu Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıktı.

HENÜZ NEDEN ÇIKTIĞI BİLİNMİYOR

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE EDİLEN YANGIN SÖZDÜRÜLDÜ

Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Türkiye
İki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü
İki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü
Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi: Karşı şeride geçip gelen araca çarptı!
Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi: Karşı şeride geçip gelen araca çarptı!
Öksürük krizine giren TIR sürücüsü hakimiyetini kaybetti: 5 aracı önüne kattı
Öksürük krizine giren TIR sürücüsü hakimiyetini kaybetti: 5 aracı önüne kattı