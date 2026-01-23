Silahla benzinci soydular parasıyla bisküvi aldılar

Yayınlanma:
Konya'da silahlı soyguncular, akaryakıt istasyonundan 14 bin TL çaldı; polis 30 kamera kaydını inceleyerek 4 kişiyi yakaladı. Soygun parasıyla başka bir benzinciden market alışverişi yaptıkları ortaya çıktı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen silahlı soygun olayı, polis tarafından yapılan çalışmalar sonucu aydınlatıldı. Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi İvriz Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna giren kapüşonlu ve maskeli iki kişi, tabanca tehdidiyle kasadaki iki çalışanı tehdit etti. Soyguncular, kasadaki 13 bin 900 TL’yi alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS EKİPLERİ 30 KAMERAYI İNCELEDİ

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçış güzergahında yer alan 30 güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan araştırmada A.K. (27), İ.K. (21), A.G. (48) ve S.K. (36) isimli şüpheliler belirlenerek saklandıkları adreste gözaltına alındı.

SOYGUN PARASIYLA MARKET ALIŞVERİŞİ YAPMIŞLAR

Soruşturma sırasında, şüphelilerin soygundan elde ettikleri paranın bir kısmıyla başka bir akaryakıt istasyonunun marketinden bisküvi ve çikolata gibi ürünler aldıkları ortaya çıktı. Kalan yaklaşık 10 bin TL ise ele geçirildi.

akaryakit-istasyonundan-gasbettikleri-pa-1130571-335669.jpg

akaryakit-istasyonundan-gasbettikleri-pa-1130569-335669.jpg

Öte yandan, şüphelilerden A.G.’nin geçmişte para karşılığı muska ve büyü yaptığı iddiasıyla “dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçundan işlem gördüğü öğrenildi.

Dört şüpheli, suçlarını itiraf etmelerinin ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

