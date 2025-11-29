Siirt'te Alzheimer hastası adam 74 gün sonra ölü bulundu

Siirt'in Kurtalan ilçesi Karabağ köyünde 17 Eylül günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur’u arama çalışmaları, 74 gün sonra acı bir haberle sonlandı.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine AFAD koordinasyonunda jandarma ekipleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu (Türk Kızılay, İHH, Umut Kervanı, Eruh Arama ve Kurtarma, Hak Arama Kurtarma) ile bölge halkının katılımıyla geniş çaplı arama başlatılmıştı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Batur’un bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken, Atabağı beldesi yakınlarında, arazide yerde hareketsiz yatan bir kişinin görülmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrol sonucunda, bu kişinin kayıp olarak aranan Ramazan Batur olduğu kesinleşti.

Ramazan Batur’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.