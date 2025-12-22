Sıfırın altında 15 derece! En soğuk ilimiz belli oldu

Sıfırın altında 15 derece! En soğuk ilimiz belli oldu
Yayınlanma:
Yurt genelinde dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Sıfırın altında 15 derecelere kadar düşen sıcaklıklar bölgede yaşamı durma noktasına getirirken, nehirlerin yüzeyi tamamen buzla kaplandı...

Ardahan genelinde etkisini sürdüren dondurucu hava, hayatı adeta durma noktasına getirdi. İl merkezinde termometrelerin gece sıfırın altında 10 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte akarsular donmaya başladı. Kentin simgelerinden olan Kura Nehri ve Alabalık Deresi’nin yüzeyi tamamen buzla kaplanırken, yer yer kristalleşmiş görüntüler oluştu.

ardahan-2.jpg

EN SOĞUK NOKTA GÖLE OLDU!

Meteorolojik verilere göre, yurdun en soğuk noktası unvanı yine Göle ilçesinin oldu. Sıfırın altında 15 dereceyle rekor kıran ilçede, soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞIYOR

Dondurucu soğuklar sadece doğayı değil, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, belediye ekipleri ve yetkililer don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

ardahan-1.jpg

Kent merkezinde de dondurucu hava etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

