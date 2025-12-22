Sıfırın altında 15 derece! En soğuk ilimiz belli oldu

Ardahan genelinde etkisini sürdüren dondurucu hava, hayatı adeta durma noktasına getirdi. İl merkezinde termometrelerin gece sıfırın altında 10 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte akarsular donmaya başladı. Kentin simgelerinden olan Kura Nehri ve Alabalık Deresi’nin yüzeyi tamamen buzla kaplanırken, yer yer kristalleşmiş görüntüler oluştu.

EN SOĞUK NOKTA GÖLE OLDU!

Meteorolojik verilere göre, yurdun en soğuk noktası unvanı yine Göle ilçesinin oldu. Sıfırın altında 15 dereceyle rekor kıran ilçede, soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

İstanbul'da yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı: Göz gözü görmedi!

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞIYOR

Dondurucu soğuklar sadece doğayı değil, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, belediye ekipleri ve yetkililer don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Kent merkezinde de dondurucu hava etkisini hissettirmeye devam ediyor.