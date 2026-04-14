Şiddetli sağanak dalga dalga gelecek Türkiye'yi şaşkına çevirecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük tahminlerinde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde 5 bölüm için zirai don uyarısını tekrarladı. Haftalık tahminlerde ise yüzünü gösteren güneşin geri adım atacağı tarihi açıkladı.

Hafta içerisinde iyi giden hava Batı ve iç kesimlerde başlayan gök gürültülü şiddetli sağanak yağışla dönecek; dalga dalga etkisini genişleten hava doğuya ilerleyecek.

ZİRAİ DON RİSKİ DEVAM EDİYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Batı kesimlerden toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

: Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve batılı, Trakya kesiminde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI: İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında hafif zirai don, Doğu Anadolu'nun doğusunda orta ve kuvvetli zirai don tehlikesi bulunduğundan, Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ŞİDDETLİ SAĞANAK DALGA DALGA GELECEK TÜRKİYE'Yİ ŞAŞKINA ÇEVİRECEK

Hafta boyunca Türkiye’nin büyük bölümünün yağışlı geçeceğini gösteriyor. Özellikle batı ve güney bölgelerde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, dalgalar halinde ülkeyi etkisi altına alacak.

Hava sıcaklıklarının çarşamba günü itibarıyla ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, güney ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genel olarak güneyli yönlerden eseceği, ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli kuzeyli rüzgarların etkili olacağı belirtiliyor.

Yağışlı sistemin etkisini göstereceği Cuma günü itibarıyla özellikle Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlar etkili olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski ise devam edecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Bartın-Zonguldak kıyı kesimleri 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra açıkları 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin açıkları 2,5 m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu , Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m, Görüş: İyi yağış anında orta.