Şiddetli sağanak dalga dalga gelecek Türkiye'yi şaşkına çevirecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük tahminlerinde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde 5 bölüm için zirai don uyarısını tekrarladı. Haftalık tahminlerde ise yüzünü gösteren güneşin geri adım atacağı tarihi açıkladı.
Hafta içerisinde iyi giden hava Batı ve iç kesimlerde başlayan gök gürültülü şiddetli sağanak yağışla dönecek; dalga dalga etkisini genişleten hava doğuya ilerleyecek.
ZİRAİ DON RİSKİ DEVAM EDİYOR
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batı kesimlerden toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
- HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.
- RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve batılı, Trakya kesiminde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
- ZİRAİ DON UYARISI: İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında hafif zirai don, Doğu Anadolu'nun doğusunda orta ve kuvvetli zirai don tehlikesi bulunduğundan, Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
- ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hafta boyunca Türkiye’nin büyük bölümünün yağışlı geçeceğini gösteriyor. Özellikle batı ve güney bölgelerde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, dalgalar halinde ülkeyi etkisi altına alacak.
Hava sıcaklıklarının çarşamba günü itibarıyla ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, güney ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genel olarak güneyli yönlerden eseceği, ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli kuzeyli rüzgarların etkili olacağı belirtiliyor.
Yağışlı sistemin etkisini göstereceği Cuma günü itibarıyla özellikle Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlar etkili olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski ise devam edecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Bartın-Zonguldak kıyı kesimleri 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra açıkları 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin açıkları 2,5 m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu , Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m, Görüş: İyi yağış anında orta.