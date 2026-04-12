Sıcakların bir anda tırmanacağı tarihi açıkladılar! 'Çöl sıcakları' geliyor

Geçtiğimiz günlerde yolların kapanmasına neden olan kar yağışı ve dondurucu soğuklarla mücadele eden Türkiye, yarından itibaren sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji verilerine göre, serin havanın ardından etkili olacak “çöl sıcakları” ile birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yükselmesinden önce olası risklere karşı 38 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bugün Marmara, Ege ve Batı Akdeniz dışında kalan bölgelerin tamamında yağış beklenirken; Hatay, Erzurum, Şırnak ve Hakkari gibi illerde ise yağışların yer yer kuvvetli kar ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Doğu Anadolu’da kar yağışının şiddetini artırması beklenirken, iç kesimlerde zirai don riskine karşı çiftçiler ve yetkililer bir kez daha uyarıldı.

PAZARTESİ TERSİNE DÖNECEK

Hafta sonu kar, sağanak ve dondurucu soğukların etkisi altında kalan Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Erzurum ve Sivas gibi şehirlerde, Pazartesi itibarıyla hava koşullarının yön değiştirmesi bekleniyor.

27 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Yeni hafta ile birlikte yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar hızla tırmanışa geçecek. Güneyden gelecek olan sıcak hava dalgasıyla birlikte, bazı illerde sıcaklıkların gölgede 27 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor.

BİR ANDA TIRMANACAK

Sıcaklıkların yükselmesinden önce, bugün sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde ciddi bir zirai don riski bekleniyor. Üreticilerin ani sıcaklık değişimlerine ve don olayına karşı tedbirli olmaları istenirken, Pazartesi günü etkili olması öngörülen hızlı ısınmanın, kar erimelerine bağlı olası su baskınlarına neden olup olmayacağı da yakından takip ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

