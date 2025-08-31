ShiftDelete sahibi Hakkı Alkan çalışanına saksı fırlattı

Yaşanan olaya ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Güvenlik kamerası kaydında Hakkı Alkan’ın editör Samet Jankovic'ten bir görev istediği "Yorum yapma, atmıyorsan çık git" dediği anlaşılıyor. Görüntülerde daha sonra tartışmanın sürmesi üzerine Hakkı Alkan, çalışanın yüzüne saksı fırlatıyor ve üstüne yürüyerek sesini yükseltmeyi sürdürüyor.

‘KÜFÜRLER TEHDİTLER HAVADA UÇUŞAN BİR KURUM’

Sosyal medya üzerinden olayın ardından darp raporu aldığını açıklayan editor Jankovic, Hakkı Alkan hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı. Yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"4 yılda yaptığım ek mesailerin hiçbirini, ben dahil arkadaşlarım almadı. Daha geçtiğimiz gün bana yapılan zam iptal edildi. Mobbing kısmına değinmiyorum bile. Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Keşke emek verdiğim yer ile ilgili bu paylaşımı yapmak zorunda kalmasaydım. Kendisi az önce bir özür mesajı yayınlamış. Dal diye bahsediyor yüzüme fırlattığı şeyi. İçinde çakıl taşı olan ve eline ne aldığını görmeden attığı bir durum yaşandı."

‘SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM’

Hakkı Alkan

Alkan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: