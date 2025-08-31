ShiftDelete sahibi Hakkı Alkan çalışanına saksı fırlattı

Yayınlanma:
ShiftDelete platformunun sahibi Hakkı Alkan’ın Samet Jankovic isimli çalışana saksı fırlattığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan video tepkilere sebep oldu. Alkan, olaya ilişkin özür dilerken Jankovic, şirket çalışanlarının maruz kaldığı mobbingin görünenden fazla olduğunu söyledi.

Yaşanan olaya ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Güvenlik kamerası kaydında Hakkı Alkan’ın editör Samet Jankovic'ten bir görev istediği "Yorum yapma, atmıyorsan çık git" dediği anlaşılıyor. Görüntülerde daha sonra tartışmanın sürmesi üzerine Hakkı Alkan, çalışanın yüzüne saksı fırlatıyor ve üstüne yürüyerek sesini yükseltmeyi sürdürüyor.

‘KÜFÜRLER TEHDİTLER HAVADA UÇUŞAN BİR KURUM’

Sosyal medya üzerinden olayın ardından darp raporu aldığını açıklayan editor Jankovic, Hakkı Alkan hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı. Yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"4 yılda yaptığım ek mesailerin hiçbirini, ben dahil arkadaşlarım almadı. Daha geçtiğimiz gün bana yapılan zam iptal edildi. Mobbing kısmına değinmiyorum bile. Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Keşke emek verdiğim yer ile ilgili bu paylaşımı yapmak zorunda kalmasaydım. Kendisi az önce bir özür mesajı yayınlamış. Dal diye bahsediyor yüzüme fırlattığı şeyi. İçinde çakıl taşı olan ve eline ne aldığını görmeden attığı bir durum yaşandı."

‘SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM’

old-person-media-097e583907fff6a439cdfc97c4a55c0f.jpeg
Hakkı Alkan

Alkan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sinirlerime hakim olamayarak çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi. Şükürler olsun kendisine zarar gelmedi. Güvenlik kamerası görüntülerini emniyete verdim. Samet kardeşimden ve sizlerden özür dilerim Ekip arkadaşlarım için daha huzurlu bir ortam sağlamak için elimden geleni yapacağım.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

