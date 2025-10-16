Seyir halindeyken birden alev topuna döndü: Yangın kamerada

Yayınlanma:
Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Hazro kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, alev alarak yanmaya başladı.

CANINI ZOR KURTARDI

Alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGININ NEDEN ÇIKTIĞI BİLİNMİYOR

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

