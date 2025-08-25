Seyir halindeyken alev aldı

Seyir halindeyken alev aldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İdilli Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe giden Harun Deve yönetimindeki otomobil, motor kısmından yanmaya başladı.

Alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekip, ailesi ile birlikte dışarı çıktı.

İhbarla sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

