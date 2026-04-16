Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: Sürücü kendini dışarı attı
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde Uzunköprü–Edirne kara yolunun Yeniköy Mahallesi mevkisinde bir araç yandı.
Uzunköprü’den Edirne istikametine seyir halinde olan K.Ş. (52) idaresindeki otomobil, Yeniköy Mahallesi’ne ulaştığı sırada iddiaya göre elektrik kontağı nedeniyle motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı.
SÜRÜCÜ HEMEN DIŞARI ÇIKTI
Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak hızla dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)