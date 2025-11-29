Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Adana’da seyir halindeki bir otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Akşam saatlerinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi İlim Yolu Bulvarı’nda seyir halindeki otomobil, alev alarak yanmaya başladı.

Beykoz'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı!Beykoz'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı!

SEYİR HALİNDEYKEN BİRDEN ALEV ALDI

Alevlerin birden sardığı otomobilin seyir halindeki anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ŞANS ESERİ KURTULDU

Alev topuna dönen otomobili yolun sağına çeken sürücü, yangından şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü.

Otomobili kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Türkiye
MHP'li yöneticiden Orkun Özeller’e saldırı girişimi! Şehit yakınları engel oldu
MHP'li yöneticiden Orkun Özeller’e saldırı girişimi! Şehit yakınları engel oldu
Oğlunun eski eşini öldürmüştü; cezaevinde ölü bulundu
Oğlunun eski eşini öldürmüştü; cezaevinde ölü bulundu
Papa Leo İstanbul’da Noel ayinini yönetti: Birlik, dayanışma ve barış için dua ediyoruz
Papa Leo İstanbul’da Noel ayinini yönetti: Birlik, dayanışma ve barış için dua ediyoruz