Beykoz'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı!

Yayınlanma:
İstanbul Beykoz TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda kamyonette hasar meydana geldi.

İstanbul'un Beykoz ilçesi TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonette çıkan yangın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafiğin aksamasına neden oldu.

Saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki kamyonetin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför, aracı hemen emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede kamyoneti tamamen sardı.

mersin-4.jpg

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yoldaki diğer sürücüler de yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Mersin’de akaryakıt yüklü tanker alev topuna döndüMersin’de akaryakıt yüklü tanker alev topuna döndü

Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, kamyonette büyük hasar oluştu. Yangın nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandığı için köprü istikametinde yoğunluk yaşandı. Trafikteki diğer sürücüler, yangın anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Türkiye
Otomobil TIR'ın dorsesine çarptı: Araçta bulunan karı koca hayatını kaybetti
Otomobil TIR'ın dorsesine çarptı: Araçta bulunan karı koca hayatını kaybetti
3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu! Tutuklanan komşunun ifadesi kan dondurdu!
3 kişilik aile evde ölü bulunmuştu! Tutuklanan komşunun ifadesi kan dondurdu!