Beykoz'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı!

İstanbul'un Beykoz ilçesi TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonette çıkan yangın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafiğin aksamasına neden oldu.

Saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki kamyonetin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför, aracı hemen emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede kamyoneti tamamen sardı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yoldaki diğer sürücüler de yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, kamyonette büyük hasar oluştu. Yangın nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandığı için köprü istikametinde yoğunluk yaşandı. Trafikteki diğer sürücüler, yangın anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.