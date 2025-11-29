Mersin’de akaryakıt yüklü tanker alev topuna döndü

Yayınlanma:
Mersin'de akaryakıt yüklü tanker, alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. O anlar kameraya yansıdı.

Mersin-Adana Otoyolu’nun Serbest Bölge bağlantı yolunda akaryakıt yüklü bir tanker, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. 26 VF 647 plakalı tankeri kullanan Ebubekir Güven, dumanları fark eder etmez aracı güvenli bir noktaya çekip ekiplere haber verdi.

ALEVLER GÖKYÜZÜNE ULAŞTI

Kısa sürede bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olası bir tehlikeye karşı bağlantı yolunun her iki şeridini trafiğe kapatarak güvenlik çemberi oluşturdu. Gökyüzüne yükselen yoğun duman metrelerce uzaktan görüldü.

Van'da feci kaza! Yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü 4 yaralıVan'da feci kaza! Yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü 4 yaralı

İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen tankere uzun süre müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışmaları tamamlandı ve kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Tanker yangınına ilişkin inceleme sürerken, olay anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

