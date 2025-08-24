Seyir halinde alev aldı: Canını son anda kurtardı

Seyir halinde alev aldı: Canını son anda kurtardı
Yayınlanma:
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, seyir halindeyken alev alıp yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Fevziçakmak Mahallesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen 27 BS 305 plakalı otomobil, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek kendini dışarı attı.

Çevre sakinlerinin yangın tüpü ve su ile müdahale ettiği yangın kısa sürede otomobili sardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

