Servis minibüsü şarampole yuvarlanmıştı: Liseli İlaynur kurtarılamadı

Servis minibüsü şarampole yuvarlanmıştı: Liseli İlaynur kurtarılamadı
Yayınlanma:
Diyarbakır’da, dün otomobille çarpışan lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsünde ağır yaralanan İlaynur Atlı (16), kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi kırsal Büyükkadı Mahallesi Karaçalı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile Ramazan T. yönetimindeki 21 SC 165 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü çarpıştı.

Tunceli’de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralıTunceli’de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, şarampole devrildi. Kazada minibüsteki sürücü ile 8 lise öğrencisi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İLAYNUR, KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan öğrencilerden İlaynur Atlı, kaldırıldığı hastanede bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlaynur’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından kırsal Büyükkadı Mahallesi’nde defnedildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Türkiye
Bir garip hırsızlık vakası: Tutuklanınca 'Mahalleden Tanıyorum, Niye Şikayetçi Oldu Anlamadım’ dedi
Bir garip hırsızlık vakası: Tutuklanınca 'Mahalleden Tanıyorum, Niye Şikayetçi Oldu Anlamadım’ dedi
Sağlıkta 2. Yenidoğan skandalı: 10 yılda binlerce bebek... Bakanlık soruşturma başlattı
Sağlıkta 2. Yenidoğan skandalı: 10 yılda binlerce bebek... Bakanlık soruşturma başlattı
Nazilli'de zeytin ağaçları yandı
Nazilli'de zeytin ağaçları yandı