Tunceli’de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Yayınlanma:
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kangal köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
