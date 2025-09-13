Tunceli’de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Tunceli’de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Yayınlanma:
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kangal köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

dersim.jpg

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

