Serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Batman’ın Kozluk ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Cesur Avcı (15), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren Cesur Avcı, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekiler, suya girerek Avcı'yı bulup, sudan çıkardı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Cesur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Cesur’un cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

