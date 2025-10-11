Selçuk Özdağ'dan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki

Selçuk Özdağ'dan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki
Yayınlanma:
Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmesine sert tepki gösterdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki soruşturma izin talebine yönelik sert tepki gösterdi.

Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni talep edildiSon Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni talep edildi

"BUYURUN ER MEYDANINA"

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarın hamlesini siyasi hesaplaşma olarak değerlendirerek bu ifadeleri kullandı:

"Uzunca bir süredir olası siyasi rakiplerini yargı mekanizması ile saf dışı ettiği konuşulan iktidar, bu iddiayı doğru çıkarmak için elinden geleni arkasına koymuyor. Kendisini İstanbul’da defalarca mağlup eden Ekrem İmamoğlu’ndan sonra sıranın en güçlü olası rakibi Mansur Yavaş‘a gelmeyeceğini düşünmek bu iktidarı tanımamak olurdu. Siyasetçilerin rakipleri yine siyasetçilerdir, yargı mensupları değil. Kendine güvenmiyorsan, millete inanmıyorsan niye siyaset yapıyorsun? Er meydanından kaçarak siyaset yapılmaz, adliye koridorlarında siyaset dizayn edilmez. Siyaset mertçe yapılır, başkalarının omuzlarının arkasından ateş ederek de o makamlardan kalınmaz.. Eğer az biraz kendinize güveniniz varsa buyrun er meydanına, koyun sandığı ak koyun kara koyun belli olsun"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Türkiye
Aydın'da silahlı kavga: Zorla arabaya bindirilmek istenen kişi vuruldu
Aydın'da silahlı kavga: Zorla arabaya bindirilmek istenen kişi vuruldu
Şişli'de 3 katlı binada yangın!
Şişli'de 3 katlı binada yangın!
Jandarmadan güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu