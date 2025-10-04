Selahattin Demirtaş tahliyesi için başvuru yapıldı: MHP'li isim "Bazı şeyler yapmak gerekir" demişti

Selahattin Demirtaş tahliyesi için başvuru yapıldı: MHP'li isim "Bazı şeyler yapmak gerekir" demişti
Yayınlanma:
MHP'li Feti Yıldız, AİHM kararlarının Anayasa'yı bağladığını ifade ederek "Bazı şeyler yapmak gerekir" demişti... Selahattin Demirtaş'ın avukatları tarafından AİHM’in daha önce verdiği ihlal ve tahliye kararlarına da atıfta bulunarak istinaf mahkemesine tahliyesi için başvuru yapıldı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararlarına rağmen Kasım 2016'dan bu yana tutulduğu cezaevinden tahliye edilmedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYESİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında verilen cezaların yaklaşık 30 bin sayfalık gerekçesini 13 ay sonra açıklamış, davada yargılanan Selahattin Demirtaş'ın avukatları da 400 sayfalık kapsamlı bir istinaf başvuru metni hazırlamıştı. Demirtaş için 24 Eylül’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu, esas numarası verilerek kayda geçirildi.

selahattin-demirtas-tahliyesi-icin-basvuru-yapildi-mhpli-isim-bazi-seyler-yapmak-gerekir-demisti-3.jpg

Bu başvuruda, AİHM’in daha önce verdiği ihlal ve tahliye kararları hatırlatılarak Demirtaş’ın tahliye edilmesi istendi. İstinaf mahkemesinin ilgili dairesinin, önümüzdeki hafta bu tahliye talebiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

İmamoğlu'ndan 'önce adalet' mesajı: Ayşe Barım, Demirtaş, Atalay...İmamoğlu'ndan 'önce adalet' mesajı: Ayşe Barım, Demirtaş, Atalay...

MHP'Lİ İSİM "BAZI ŞEYLER YAPMAK GEREKİR" DEMİŞTİ

MHP'nin hukukçusu Feti Yıldız, Demirtaş'a yönelik tahliye beklentisine ilişkin olarak AİHM kararlarının Anayasa'yı bağladığını belirterek, "Anayasa'nın 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

selahattin-demirtas-tahliyesi-icin-basvuru-yapildi-mhpli-isim-bazi-seyler-yapmak-gerekir-demisti-2.jpg

Öte yandan AİHM’in Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına ilişkin Türkiye’nin itiraz süresi de 8 Ekim’de sona eriyor. Türkiye’nin itiraz etmemesi halinde, AİHM kararı kesinleşmiş olacak. Bu nedenle gözler bir yandan da 8 Ekim’e çevrilmiş durumda.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman da AİHM'in hak ihlali kararını anımsatarak, tahliye süreci açısından 8 Ekim 2025'in kritik bir tarih olduğunu belirtmiş, hükümetin itiraz edip etmemesinin İmralı sürecinde 'turnosol' olacağını söylemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu