Selahattin Demirtaş tahliyesi için başvuru yapıldı: MHP'li isim "Bazı şeyler yapmak gerekir" demişti

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararlarına rağmen Kasım 2016'dan bu yana tutulduğu cezaevinden tahliye edilmedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYESİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında verilen cezaların yaklaşık 30 bin sayfalık gerekçesini 13 ay sonra açıklamış, davada yargılanan Selahattin Demirtaş'ın avukatları da 400 sayfalık kapsamlı bir istinaf başvuru metni hazırlamıştı. Demirtaş için 24 Eylül’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu, esas numarası verilerek kayda geçirildi.

Bu başvuruda, AİHM’in daha önce verdiği ihlal ve tahliye kararları hatırlatılarak Demirtaş’ın tahliye edilmesi istendi. İstinaf mahkemesinin ilgili dairesinin, önümüzdeki hafta bu tahliye talebiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

İmamoğlu'ndan 'önce adalet' mesajı: Ayşe Barım, Demirtaş, Atalay...

MHP'Lİ İSİM "BAZI ŞEYLER YAPMAK GEREKİR" DEMİŞTİ

MHP'nin hukukçusu Feti Yıldız, Demirtaş'a yönelik tahliye beklentisine ilişkin olarak AİHM kararlarının Anayasa'yı bağladığını belirterek, "Anayasa'nın 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan AİHM’in Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına ilişkin Türkiye’nin itiraz süresi de 8 Ekim’de sona eriyor. Türkiye’nin itiraz etmemesi halinde, AİHM kararı kesinleşmiş olacak. Bu nedenle gözler bir yandan da 8 Ekim’e çevrilmiş durumda.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman da AİHM'in hak ihlali kararını anımsatarak, tahliye süreci açısından 8 Ekim 2025'in kritik bir tarih olduğunu belirtmiş, hükümetin itiraz edip etmemesinin İmralı sürecinde 'turnosol' olacağını söylemişti.