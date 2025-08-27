'Seksenlerin dolandırıcısı' gözaltına alındı

'Seksenlerin dolandırıcısı' gözaltına alındı
Yayınlanma:
Sosyal medyada 'Seksenlerin dolandırıcı' olarak paylaşımlarla kendini tanıtan ve Galata köprüsü üzerinde, 80’li yıllarda kullanılan 'Bul karayı Al parayı' yöntemine benzer bir şekilde kumar oynatan Tahsin K.(60) yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri Sosyal medya üzerinde 'Seksenlerin dolandırıcısı' ve 'Bul karayı al parayı' sloganlarıyla bir kişinin Galata köprüsü üzerinde hazırladığı düzenekle kumar oynattığını belirledi.

dolandirici-1.jpg

Yapılan çalışmalar sonucu Galata Köprüsü üzerinde bekleyen polis ekipleri bir süre sonra kumar oynatmaya başlayan şüpheli Tahsin K.’yı gözaltına aldı.

dolandirici-2.jpg

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Tahsin K.’nın 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlamasıyla ifadesi alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

dolandirici.jpg

Kaynak:DHA

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
Tabipler Birliği soruşturma başlatacak
Tabipler Birliği soruşturma başlatacak
Haftalardır otogarda bekleyen eşek sahibini buldu
Haftalardır otogarda bekleyen eşek sahibini buldu
Sakarya'da ormanlık alanda yangın
Sakarya'da ormanlık alanda yangın