Seken kurşun yemek yiyen genç akademisyeni hayattan kopardı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişi, 209. Sokak'ta bulunan bir markete ateş açtı.

SEKEN KURŞUN DÜRÜMCÜDEKİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİ VURDU

Açılan ateş sırasında kurşunlardan biri, marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti. Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kaçmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Semih Kaçmaz'ın Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Her iki iş yerinde de maddi hasar oluştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(AA)