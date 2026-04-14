Sultangazi'de silahlı saldırı: "Baba vurdular beni"

Sultangazi'de silahlı saldırı: "Baba vurdular beni"
İstanbul Sultangazi'de kimliği belirsiz şahıslar daha önce mesajla tehdit ettikleri Tamer Koç'u sokak ortasında silahla yaraladı. Olay sonrasında şüpheliler kaçarken, yaralı Koç babasını arayarak yardım istedi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde Tamer Koç isimli genç, sokakta yürüdüğü esnada kendisini tehdit eden kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheliler saldırının ardından kaçarken; ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ayağından yaralandığı belirlenen Tamer Koç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

"BABA, VURDULAR BENİ"

Olay sonrası yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde; silahlı saldırıya uğrayan Tamer Koç'un, babası Taner Koç'u arayarak "Baba, vurdular beni" dediği anlar yer aldı.

"OĞLUM ARABAYI VERMEYİNCE SİLAHLI SALDIRIDA BULUNDULAR"

Saldırıya uğrayan Tamer Koç'un babası Taner Koç, oğlunun yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Oğlum 5-6 ay önce bir araç kiralıyor, mahallede zorbalar var çete gibi arabayı elinden almaya çalışıyorlar, oğlum da vermiyor. Benim oğlum da arabayı vermeyince ona karşı silahlı saldırıda bulunuyorlar. Küçük çocuğumu tehdit etme, farklı numaralardan mesaj atma, hakaret küfür var. Bununla ilgili savcılığa binlerce kez karakola binlerce kez şikayette bulunduk ama en sonunda çocuğumu bugün vurdular."

Oğlu sokak ortasında silahla vurulan Taner Koç: "Aileler artık korkudan karakola gidip şikayette bile bulunamıyorlar"

"AİLELER KORKUDAN KARAKOLA BİLE GİDEMİYOR"

Oturdukları mahallede böyle olayların sık sık yaşandığına dikkat çeken Taner Koç, "Kaç tane çocuğu burada dövdüler, darbettiler" diyerek şunları söyledi:

"Aileleri artık korkudan karakola gidip şikayette bile bulunamıyorlar. Benim çocuğum tıraş olurken başkası mesaj atıyor 'abin nerede' diye. Daha sonra benim çocuğumu takip ediyorlar, çocuğum çıkarken peşinden koşa koşa geliyorlar küfür ettikten sonra arkadan sıkıyorlar." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

