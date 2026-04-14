Sultangazi'de silahlı saldırı: "Baba vurdular beni"

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde Tamer Koç isimli genç, sokakta yürüdüğü esnada kendisini tehdit eden kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheliler saldırının ardından kaçarken; ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ayağından yaralandığı belirlenen Tamer Koç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay sonrası yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde; silahlı saldırıya uğrayan Tamer Koç'un, babası Taner Koç'u arayarak "Baba, vurdular beni" dediği anlar yer aldı.

Saldırıya uğrayan Tamer Koç'un babası Taner Koç, oğlunun yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Oğlum 5-6 ay önce bir araç kiralıyor, mahallede zorbalar var çete gibi arabayı elinden almaya çalışıyorlar, oğlum da vermiyor. Benim oğlum da arabayı vermeyince ona karşı silahlı saldırıda bulunuyorlar. Küçük çocuğumu tehdit etme, farklı numaralardan mesaj atma, hakaret küfür var. Bununla ilgili savcılığa binlerce kez karakola binlerce kez şikayette bulunduk ama en sonunda çocuğumu bugün vurdular."