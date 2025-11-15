Şehit Gökhan Korkmaz'ın cenaze töreninden yürek parçalayan an! Oğlu babasının üniformasını giyip tabuta sarıldı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul’da cenaze töreni bugün (15 Kasım) düzenlendi.

Şehit cenazesindeki görüntüleri tepki çekmişti: Neden güldüklerini açıkladılar

Ankara’daki Mürted Hava Üssü’nde yapılan uğurlamanın ardından İstanbul’a getirilen şehidin naaşı, Büyükçekmece’deki evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Kuba Camisi’ne getirildi. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazı öncesinde İl Müftüsü Emrullah Tuncel tarafından tezkiye konuşması yapıldı.

Caminin avlusunda taziyeleri kabul eden şehidin ailesi, tabutun başında duygusal anlar yaşadı. Eşi Burcu Korkmaz ve oğlu Doruk Korkmaz, vedalaşmak için başında bekledi.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN ANLAR

Şehidin oğlu Doruk Korkmaz, babasının üniformasını giyip tabuta sarılması yürekleri dağladı.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile çok sayıda askeri personel ve vatandaş katıldı.

Namazın ardından şehit Yarbay Gökhan Korkmaz’ın cenazesi Büyükçekmece Eski Mezarlığı’nda defnedildi.